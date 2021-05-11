梁凌杰死因聆訊｜警稱現場檢獲梁凌杰疑似遺書、綠色殯葬表等 (13:37)

裁判官高偉雄昨（10日）因為有陪審員聽不清楚證供，決定解散五人陪審團，死因庭今順利選出兩男三女陪審團。

梁凌杰（終年35歲）前年6月15日不治。首名出庭的證人是中區警署軍裝巡邏小隊警員蕭偉傑，根據書面口供，他事發當日接到一宗高處墮下案件，有人從金鐘太古廣場一期4樓的工作平台墮下至金鐘道，他到場拍攝環境照片和繪畫草圖。蕭偉傑供稱，肇事工作平台約4米閣，由三部分鐵架組成；如要步入工地範圍，可以循木板圍封的東、西入口，或者爬過約一米高的花槽石壆入內，而後者要跨過鐵枝，路線較為危險。

蕭偉傑表示，肇事平台懸空附建於太古廣場4樓的外牆，平台對外凌空，外面是金鐘道行人路和行車線。警務處長一方問及，地盤外圍有否張貼告示禁止閒雜人等進入，或者設有高空墮下的警告字眼，蕭偉傑稱現場看不到任何告示。

此外，蕭偉傑在肇事平台找到梁凌杰遺下的物品，並拍下36張遺物照片。庭上所見，梁凌杰的遺物包括回鄉證、眼鏡、藍色背包、寫有「撤回惡法，林鄭殺港」的黃色雨衣、寫有「全面撤回送中，我們不是暴動」的白色橫額、印有「I am lost in Hong Kong」的黑色T恤、保釋文件、保險相關文件、食環署綠色殯葬服務的登記表格，以及寫上兩頁疑似遺言的記事簿等。

另根據中區警署活動管理小隊警員陳思錦的書面供辭，針對有男子在太古廣場外危站，消防員當日到場為氣墊充氣，並將氣墊移到該男子的下方，佔據金鐘道兩條行車線。

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