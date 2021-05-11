何志平被醫委會裁專業失德除牌1年　未於限期上報在美貪污定罪 (13:05)

控罪指出，何志平在美國被控一項串謀違反《海外反腐敗法》罪、4項違反《海外反腐敗法》罪、一項串謀洗錢罪及一項洗黑錢罪，法院在2018年12月5日裁定7罪罪成。

另一控罪指出，何志平沒有在被定罪起的28天內報告醫委會。根據《香港註冊醫生專業守則》第29.1條，醫生如曾在香港或香港以外地方被裁定犯了可判處監禁的罪行，即使正就事件提出上訴，亦須在被定罪的裁定當日起計28日內向醫委會報告。

研訊小組主席鄧惠瓊表示，控罪所指稱的7宗罪行，與何志平作為一名醫生無關，但即使他所作行為與作為醫生無關，他亦不能擺脫道德框架，重申他所干犯的貪污案件令人關注。同時，小組考慮到他過去貢獻社會多年，決定將他在普通科醫生名冊除名12個月。