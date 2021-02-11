新冠肺炎｜涉變種病毒7廈周二至四再強制檢測　43校爆上呼吸道感染須強檢 (08:18)

政府周一（10日）公布，43間學校因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病，因病徵與感染新型冠狀病毒相似，將該批學校納入強制檢測。另外，早前有住客確診感染變種新冠病毒的7座大廈，由周二至周四（11至13日）陸續要再接受強制檢測，當中部分大廈在未來兩周亦要再接受一至兩次強制檢測（見圖二）。