貿易公司東主串謀騙11萬防疫抗疫基金囚10周　官斥趁火打劫須判阻嚇刑罰 (21:25)

案情指稱，被告李鈺楠（42歲）由2015年起經營名為「易搵公司」的貿易公司，去年3月19日突然將其業務性質改為零售業，並於同月23日向政府訛稱在大角嘴埃華街大眾樓一單位營運電子產品零售公司，同月7月8日成功取得8萬元資助。被告第二次向防疫抗疫基金提出申請，於5月10日串謀女被告余淑芳（36歲），即美甲店「調理農務公司」的東主，申請防疫抗疫基金下對美容院、按摩院及派對房間的資助計劃的3萬元資助，惟申請於9月被拒。

美甲店東借店供拍照可獲一成資助額 串謀詐騙罪獲撤控

政府人員發現涉事公司有可疑，巡視後於7月報警，被告於8月27日被捕。警方從男被告的電話中發現二人的信息紀錄，顯示女被告同意借出美甲店讓男被告拍照，作申請資助之用，她可獲得一成的資助額作為報酬，女被告原被控串謀詐騙，今獲控方撤控。

辯方求情稱，被告當時經濟情況不佳，想以資助金支持年邁父親的生活開支，他起初以為首次申請失敗，故再次申請，並非食髓知味再犯案，望法庭考慮被告認罪且已還清款項而寬大處理。

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