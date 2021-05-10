廚師涉違限聚令非法集結　辯方質疑警無發非法集結警告 (21:10)

去年5月10日有網民發起「母親節行街」活動，旺角一帶有人聚集，25歲廚師被指涉違反限聚令及參與非法集結等，案件今（10日）在九龍城裁判法院開審。警方時任指揮官的督察供稱，當日有數十人於馬路聚集叫囂，相距少於1.5米。辯方問及違反限聚令的計法是否包括沒身穿反光背心的記者，督察隨即道「冇著反光衣唔能夠當係記者，我唔出示委任證，都唔能夠當自己係警員啦係咪呀？」
被告劉曉峰（25歲）被控於2020年5月10日，在豉油街與通菜街交界參與非法集結、參與受禁群組聚集，以及管有一支激光筆。控辯雙方承認的事實指出，被告當晚近8時在豉油街36至42號外被截停及拘捕，他被帶返紅磡警署後，其背包暗格被搜出藏有一支激光筆等。
當日指揮官督察21998供稱，當日豉油街及通菜街交界有數十人聚集，警方到場後隨即拉起封鎖線，由於各人距離少於1.5米，警方遂發出多次違反限聚令警告，惟人群拒絕離開。
督察在盤問下稱，當日不見有人舉旗幟或標語、照射激光或用雜物堵路，但有數十人站在馬路叫囂、講粗口以及叫「黑警，X你老母」，大部分非黑衣打扮。他不同意馬路上的人是記者，因為記者站近警方封鎖線採訪。
警︰現場氣氛平靜故發出「適合大部分人聽」的警告
辯方質疑督察當日僅發出違反限聚令警告，是因為現場沒非法集結，督察不同意，稱「只係適合性問題」，因現場相對平靜，故發出一個適合現場大部分人聽的警告，但強調若非有限聚令，會發出非法集結警告。督察又否認當日不存在示威，形容為「無目的嘅示威」。聆訊明（11日）續。