西醫巫浩源不恰當開藥致病人中毒亡　死者家屬稱醫委會停牌3月緩刑年半懲處太輕要求覆核 (19:18)

記者到訪位於柴灣的巫浩源西醫醫務所，診所今日照常營業。巫浩源透過診所護士表示不予置評。本報亦正向醫委會查詢。

終年51歲死者阿強生前10多年均向巫浩源求診，巫浩源知道阿強是末期腎衰竭患者，需洗腎（腹膜透析）。

2016年10月31日至11月14日，阿強先後因痛風及腹瀉，共6次向巫浩源求診，首兩次求診時獲處方連續4日、每日4次、每次一粒0.6毫克的痛風藥「秋水仙鹼」；其後有兩次獲處方分別5毫克及7.5毫克的「甲氨蝶呤」。惟美國藥物指引建議，腹膜透析病人兩周內應只服一劑0.6毫克秋水仙鹼，腎病患者應避用服用甲氨蝶呤。

阿強11月14日獲巫浩源轉介至東區醫院，但轉介信僅列出有處方「秋水仙鹼」。阿強入院被診斷為全血細胞減少症，醫生向家屬說阿強藥物中毒引致白血球十分少。3日後，阿強病情惡化，轉至深切治療部，翌日凌晨不治，主要死因為全血細胞減少症及骨髓衰竭，均與藥物中毒有關。

死者遺孀盧女士及死者胞姊劉太質疑醫委會對巫浩源的懲處太輕，無法反映事件嚴重，感到非常不滿，希望醫委會覆核懲處，否則日後考慮司法覆核。遺孀發言時一度痛哭，她將考牌成為中醫，稱為人醫者，應謹慎處方藥物，希望此事的懲處有阻嚇力。

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