網台主持傑斯加控煽動及洗黑錢6罪續還押　女助手同控兩洗黑錢罪准保釋 (18:45)

報稱網台主持的尹耀昇（52歲）早前被控4項「作出具煽動意圖的作為」罪，分別指稱他於去年8月8日和15日、9月5日及10月10日，主持、製作、發布及上載一個網上節目，意圖引起憎恨或藐視中國內地及香港政府，或激起對其離叛等。新增控罪指稱，尹耀昇於去年2月8日至11月21日，主持、製作、發布及上載一個網上節目，意圖引起憎恨或藐視中國內地及香港政府，或激起對其離叛等。控方透露，第一至第四項控罪為第五項控罪的交替控罪。

至於新增的洗黑錢罪，其中3項控罪指稱尹耀昇去年2月22日至11月30日期間，處理其3個上海商業銀行的帳戶內，相信是從可公訴罪行得益的財產，涉及約231萬港元及5.6萬美元。另外兩項洗黑錢罪則控告尹耀昇及報稱保險從業員的利寶麗（51歲），控罪時間為去年3月2日至11月30日，涉款共約828萬港元。

利寶麗獲准以現金20萬港元保釋，須交出所有旅遊證件及每星期向警方報到3次。