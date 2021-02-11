梁凌杰太古廣場墮斃死因研訊家屬失聯絡無出庭　陪審員稱聽不清證供　官解散陪審團明日重選 (15:30)

裁判官高偉雄今午甫開庭時表示，一名女陪審員反映自己聽不清楚證供，情況不太理想；考慮到今日只是首日研訊，未聽取較具爭議的證供，決定解散今早選出的5人陪審團。案件押後至明早（11日）重選陪審團，屆時將重召證人作供。

死因庭今早從數十人中抽籤選出三男兩女的陪審團，其中一名女陪審員以廣東話宣誓時發音不太純正。在裁判官提問下，她稱可用廣東話溝通，裁判官遂批准她出任陪審員。

死者梁凌杰（終年35歲）前年6月15日不治，警務處長和消防處長均派律師列席研訊。今早首名出庭的證人是中區警署軍裝巡邏小隊警員蕭偉傑，根據書面口供，他事發當日接到一宗高處墮下案件，關於有人從太古廣場一期4樓的工作平台墮下至金鐘道，他遂到場拍攝環境照片。呈堂照片顯示，現場因為維修外牆而搭建棚架，肇事工作平台分為兩部分，可循地盤的東西入口及花槽石壆進入；平台的棚架對外凌空，外面是金鐘道行人路和行車線。警務處長一方問到，工作平台外圍是否有告示禁止閒雜人等進入，蕭偉傑表示沒有印象。

蕭偉傑在書面供辭指稱，他亦拍下梁凌杰的遺物照片，遺物包括眼鏡、背包、一張保釋紙、印有「I'm lost in Hong Kong」的黑色T恤、寫上「已經心灰意冷」等字句的記事簿，以及寫有「全面撤回送中，我們不是暴動」字眼的橫額。另根據中區警署活動管理小隊警員陳思錦的書面供辭，針對有男子當日在太古廣場外危站，消防員到場為氣墊充氣，並將氣墊移到該男子的下方，佔據金鐘道兩條行車線。

梁凌杰生前住所業主：梁父母2019年8月已搬走

死因研訊主任、大律師葉志康此時表示，梁凌杰的家屬今日沒有到庭，將讀出關於梁凌杰父母下落的兩份書面供辭。元朗警署軍裝小隊警員廖浩然在書面供辭表示，今年2月26日、即本案研訊前檢討當日，奉命前往元朗俊賢坊一個單位，尋找梁凌杰雙親和胞妹，惟應門的男子聲稱不認識梁氏。中區警署雜項調查隊警長王忠良則供稱，曾聯絡梁凌杰報稱住址的單位業主，對方透露由2010年起將單位租予梁凌杰母親，惟梁母已於2019年8月搬走。