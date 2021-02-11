染變種新冠病毒印裔男涉瞞報行蹤　還押月底再訊　女友人發燒留醫缺席聆訊 (14:50)

被告為印度籍男子SYED MOHAMED RIZVI（30歲）及菲律賓籍女子 GUADIZ Victoria Marie Alcaide（31歲）。男被告除戴上口罩外，另戴上透明面罩，他沒有律師代表，親自應訊。

男被告被控於今年4月16日，明知而向獲授權人員提供虛假資料，即稱於今年4月10日至11日期間，只到訪尖沙嘴和佐敦，並無參與任何聚會。女被告則被控於今年4月17日，未有向獲授權人員提供所知道的資料，而該資料攸關識別和追蹤可能已受感染2019冠狀病毒病的風險的人。

據悉，男被告於本年3月19日從迪拜抵港，4月8日完成隔離檢疫，其間一直居於女被告位於佐敦伯嘉士大廈的住所，4月16日確診新型冠狀病毒，至4月28日出院。

據了解，男被告涉於4月16日，向衛生署人員報稱於4月10至11日只到訪尖沙嘴及佐敦，沒參與任何聚會，並約於4月13至14日與女被告到訪長洲；惟他涉於5月4日才向入境處人員授露，4月10日曾到大嶼山塘福，以及於東涌諾富特東薈城酒店過夜，翌日到訪東薈城，並於4月13日到柴灣興華（二）邨與女被告的家人聚會。

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