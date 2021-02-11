染變種新冠病毒印裔男涉瞞報行蹤　還押月底再訊　女友人發燒留醫缺席聆訊 (14:50)

本港首名社區確診變種新型冠狀病毒的印度裔男子及其女友人涉瞞報行蹤，兩人出院後，上周六被捕（8日），分別被控「向授權人員提供任何在要項上屬虛假的資料」及「未有向獲授權人員提供資料」罪，案件今（10日）於九龍城裁判法院首次提堂。男被告暫毋須答辯，須還押至5月31日再訊，以待警方索取酒店資料及商店閉路電視調查；女被告因發燒在伊利沙伯醫院留醫，故缺席聆訊，其案件押後至本周五（14日）或之前再訊。控方透露，擬加控二人有關向入境處人員提供虛假資料罪。
被告為印度籍男子SYED MOHAMED RIZVI（30歲）及菲律賓籍女子 GUADIZ Victoria Marie Alcaide（31歲）。男被告除戴上口罩外，另戴上透明面罩，他沒有律師代表，親自應訊。
男被告被控於今年4月16日，明知而向獲授權人員提供虛假資料，即稱於今年4月10日至11日期間，只到訪尖沙嘴和佐敦，並無參與任何聚會。女被告則被控於今年4月17日，未有向獲授權人員提供所知道的資料，而該資料攸關識別和追蹤可能已受感染2019冠狀病毒病的風險的人。
據悉，男被告於本年3月19日從迪拜抵港，4月8日完成隔離檢疫，其間一直居於女被告位於佐敦伯嘉士大廈的住所，4月16日確診新型冠狀病毒，至4月28日出院。
據了解，男被告涉於4月16日，向衛生署人員報稱於4月10至11日只到訪尖沙嘴及佐敦，沒參與任何聚會，並約於4月13至14日與女被告到訪長洲；惟他涉於5月4日才向入境處人員授露，4月10日曾到大嶼山塘福，以及於東涌諾富特東薈城酒店過夜，翌日到訪東薈城，並於4月13日到柴灣興華（二）邨與女被告的家人聚會。
其他報道：上環暴動案辯方申換法官遭拒 主審法官陳仲衡：沒對控辯持極端不同態度
相關字詞﹕新冠肺炎 變種新型冠狀病毒 新型冠狀病毒 向授權人員提供任何在要項上屬虛假的資料 未有向獲授權人員提供資料 編輯推介