港區國安法首案唐英傑案　覆核不設陪審團決定　將加控危駕罪 (14:31)

唐英傑由資深大律師戴啟思代表，律政司長則由資深大律師孫靖乾代表，由《港區國安法》指定法官李運騰審理。

唐英傑一方表示，陪審團參與審訊的做法已在港實施180年，成為本港法律制度的一部分，歷史甚至比《基本法》更長遠，《基本法》第86條亦確保香港享有陪審團制度，形容陪審團制度屬香港市民的基本權益。

唐英傑一方又稱，今次覆核並非挑戰《港區國安法》第46條中，律政司長可發出證書指示審訊毋須在陪審團的情況下審理的條文違憲，而是針對律政司長作出有關決定時，不提供實際理由，亦不給予被告回應的做法，有違程序公義。

對於律政司一方引用北愛爾蘭的案例指出，當地的刑事檢控部門同樣有權安排部分案件在不設陪審團的情況下審理。唐英傑一方回應，《基本法》確保香港享有陪審團審訊的原則，並非單純的「案件管理（case management）」，故律政司長理應為今次決定提供正當理由。

另外，法官李運騰在審訊期間提到，知悉控方將加控唐英傑一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，形容該罪行與國安法無關。據了解，唐英傑一方將反對加控的申請，將於下月7日提出相關理據。