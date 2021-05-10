男生認藏汽油彈囚3年2個月　官：以身試法代價好大 (13:45)

辯方求情透露，案發時在大學修讀公共行政政府學士的被告莫禮滔（23歲），現已還押17個月，其間祖父母先後過身，但無法出席喪禮。

被告承認於2019年11月2日，在灣仔堅拿道西冠景樓4樓一單位內，管有59個汽油彈、79個載有白色廢棉的玻璃瓶、50個玻璃瓶、約4.6公升內含柴油的黃色液體、約1公升內含異丙醇的無色液體、約4.9公升內含汽油的綠色液體、白色廢棉、布條、布及毛巾。被告因承認交替控罪，另一項串謀縱火罪留檔法庭不予起訴。

同案另有4名被告，其中學生楊泳茹（23歲）已認罪，同判囚3年2個月；另外3人學生鄭錦輝（22歲）、無業的丘建威（25歲）、地盤工人黃建棋（20歲），將於5月14日受審。

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