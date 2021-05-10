的士司機管汽油彈串謀縱火罪成還押候判 (12:57)

已還押19個月的被告曾偉龍（32歲），被控於2019年10月17日至10月20日，與其他身分不詳的人串謀用火摧毁或損壞屬於他人的財產。辯方求情時透露，被告是兼職的士司機，另有正職於英國保誠集團任保險經紀，又稱本案中被告並非領導角色，亦無預謀犯案。

法官李慶年裁決時引述了被告的辯解，被告稱當日有一名不知名的男「熟客」租車，要求他從教育大學宿舍運送物品到九龍某處，搬運物品上車有另一男子協助，但因紙箱有封口，他不知該箱中物品是汽油彈，最終亦無人跟車。

李官不信納被告說法，指出被告聲稱租車男子為「熟客」，卻連對方姓氏、綽號或暱稱也不知，認為說法牽強，而且一般的士司機不會上樓搬貨，也不會「載貨不載人」。

李官續稱，被告逗留宿舍約5分鐘，必定有時間確定是否載人及載貨，若只載貨亦可要求看貨物，但被告沒這樣做，明顯是故意不理會紙箱裏是什麼物品，行為偏離了一般正常及心智成熟的的士司機做法。

李官亦接納警員證人的證供，認為紙箱頂部非如被告形容有膠紙封口，而是微微打開，可看到箱內玻璃瓶頂部有碎布塞住，並嗅到汽油味，故認為被告搬運紙箱時，必已知道箱內物品為汽油彈，故裁定被告串謀與另外兩名男子縱火並罪成。

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