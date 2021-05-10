尹兆堅、連桷璋、胡耀昌辭任區議員　區議會網站顯示王百羽任期完結 (11:07)

尹兆堅的facebook管理員稱，團隊已代其向民政事務總署長謝小華遞信辭職，將於5月11日生效。他的facebook專頁帖文附上一封《給石蔭選區街坊和香港市民的信》，指出辭任標誌他18年的議員公職生涯告一段落，稱有幸與香港人並肩同行，發揮公職角色跟大家一起遮風擋雨。他強調辭職不代表不再關心社會事務，承諾會盡快「歸隊」，「與大家一起守護香港」。

連桷璋稱，作辭職決定前已考慮很久，「原來，政府做嘢係可以咁有效率，有明確嘅方向同時可以有曖昧嘅解讀。每一日累積嘅無力感加上呢個身份（分）帶嚟嘅掣（制）肘，原來精神消耗得好快。」他又稱，辭職或宣誓都並非容易的決定，呼籲市民繼續支持決定留任的區議員。

胡耀昌表示，議會空間已被徹底封堵，他無法再履行其從政抱負，「縱有萬般不甘，也得承認過去的代議士時代經已終結」，其請辭將於5月11日生效，他同時退出新民主同盟，以免抉擇影響政黨路向。

此外，元朗區議會網站顯示，同樣因「35+初選」正還押的區議員王百羽任期至5月4日完結，意味他已辭任區議員職務，同區區議員巫啟航亦在facebook稱，王百羽已正式辭任元朗區議員一職。