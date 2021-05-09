新冠疫苗｜調查：近九成未打針受訪者稱「疫苗氣泡」沒增接種意欲 (14:06)

病人醫護權益協進會調查發現，分別有近九成未接種新型冠狀病毒疫苗者認為「疫苗氣泡」措施沒增加接種意欲，以及反對強制接種疫苗；近八成未接種疫苗市民擔心身體狀況不適合打針，當中大部分不是長期病患者。該組織認為，市民過分憂慮疫苗副作用及低估感染風險，建議當局增加方便接種的措施鼓勵接種，如疫苗有薪假。
病人醫護權益協進會委託香港民意研究所，4月26日至29日以網上問卷訪問718名18歲或以上未接種新冠疫苗者，當中29%有意接種疫苗，34%稱不會接種，其餘則未決定或不知道會否接種；全部受訪者中，24%為長期病患者。
調查發現，有意接種新冠疫苗的人，近八成未計劃接種時間或計劃5月後才接種，主要希望觀察其他接種者是否有嚴重副作用、等待更好的疫苗出現、認為沒迫切性等。有意接種疫苗或未決定會否接種者當中，逾七成選擇接種復必泰疫苗；而提供接種前檢查和方便接種的措施，例如接種後倘不適，接種中心可提供病假紙，以及推疫苗有薪假，有助增加他們接種或提早接種的意欲。
至於不會接種的人，近八成均認為疫苗未有足夠測試，副作用或安全成疑，僅6%是因為醫生建議不接種。
病人醫護權益協進會召集人龐朝輝建議政府推出更多鼓勵措施，例如達一定接種比率可通關，並在社區接種中心以外提供復必泰疫苗，例如醫管局診所及大型醫療診所。
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕調查 疫苗氣泡 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠疫苗香港 新冠疫苗 新冠肺炎 新冠疫苗注射 新冠疫苗申請 新冠疫苗接種 新冠疫苗接種時間 新冠疫苗接種地點 新冠疫苗接種預約 編輯推介