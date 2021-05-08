新冠疫苗｜周五16人接種疫苗後送院5留醫　兩男子打復必泰後失去知覺 (23:22)

政府公布，周五（7日）有16人接種新型冠狀病毒疫苗後送院，3人接種科興、13人接種復必泰疫苗。當中5人留醫、一人未經診症自行離開醫院，其餘10人已出院。送院者接種疫苗後症狀包括出疹、過敏反應、頭痛、發燒、麻痺、氣促等。
留醫個案：
．52歲女子在元朗體育館社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗後，心悸及高血壓，送博愛醫院，情況穩定，經治療後留院觀察
．28歲女子在元朗體育館社區疫苗接種中心接種第二劑復必泰疫苗後，出疹、發燒、暈眩及胸部疼痛，送博愛醫院，情況穩定，經治療後留院觀察
．29歲男子在何文田體育館社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗後，失去知覺及暈眩，送伊利沙伯醫院，情況穩定，經治療後留院觀察
．26歲男子在教育局九龍塘教育服務中心社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗後，失去知覺及抽搐，送伊利沙伯醫院，情況穩定，經治療後留院觀察
．51歲女子在何文田體育館社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗後，出現心悸，送伊利沙伯醫院，情況穩定，經治療後留院觀察
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