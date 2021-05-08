新冠疫苗｜周五16人接種疫苗後送院5留醫　兩男子打復必泰後失去知覺 (23:22)

政府公布，周五（7日）有16人接種新型冠狀病毒疫苗後送院，3人接種科興、13人接種復必泰疫苗。當中5人留醫、一人未經診症自行離開醫院，其餘10人已出院。送院者接種疫苗後症狀包括出疹、過敏反應、頭痛、發燒、麻痺、氣促等。