新冠肺炎｜染變種病毒印裔男及女友人涉瞞報行蹤被捕　5月10日提堂 (23:37)

衛生署稱，衛生防護中心跟進確診個案的流行病學調查中，該男子涉嫌在4月16日向獲授權人員提供虛假或具誤導性的資料；該女子涉嫌在4月17日沒有遵守獲授權人員的要求提供所需資料。二人今日被捕，案件將於5月10日在九龍城裁判法院提堂。

衛生署發言人表示，在追蹤期間隱瞞或提供虛假或誤導性資料，是極不負責任的行為，且會阻延病毒追蹤工作，對公共衛生構成重大威脅，重申衛生署必會對任何違反相關規例的人嚴肅跟進。

【19:57】消息稱，該名印裔男子及其菲裔女友人已錄取口供，並被警方拘捕，二人涉嫌瞞報行蹤，違反第599D章《預防及控制疾病（披露資料）規例》。

【15:02】本港首名確診變種新型冠狀病毒的印度裔男子及其女友人，有瞞報行蹤之嫌，警方早前借調部分人手到衛生署，協助個案追蹤，據了解，有關警方人員今日已聯絡二人，請他們協助調查，將會錄取口供。

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