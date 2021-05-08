新冠疫苗｜許樹昌：港毋須引入國藥疫苗　現有兩款疫苗已夠市民接種 (12:25)

世界衛生組織將中國國藥集團中國生物北京生物製品研究所研發的新型冠狀病毒疫苗，列入「緊急使用清單」。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今（8日）表示，香港現時使用的兩款新冠疫苗足夠予全港市民接種，並已有一款以核酸為技術平台的疫苗，現階段沒有必要引入國藥疫苗。
衛生署昨調整新冠病毒確診者密切接觸者的檢疫安排，許樹昌今指出，衛生署採用較穩妥的做法，讓接種兩劑新冠疫苗滿14日並不涉變種病毒的密切接觸者，在檢疫中心隔離7天，再回家自我監察7日。他相信措施實行一段時間後，署方會檢視有關風險，如當中未有人在檢疫中心確診，不排除會再作調整。
衛生防護中心轄下科學委員會原建議，已完成接種兩劑新冠疫苗並不涉變種病毒的密切接觸者，可由目前隔離檢疫14日，縮短至7日家居檢疫，但政府最終要求這類人須在檢疫中心檢疫7日。
新冠肺炎 相關報道：
打齊針入境者減檢疫 免驗抗體 密切接觸者須驗 鬆緊有別違科學委會意見
打兩針確診華大員工 留宿化驗所1月 列源頭不明 衛生署：未確認社區或實驗室感染
相關字詞﹕新冠疫苗 國藥疫苗 檢疫 檢疫中心 許樹昌 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介