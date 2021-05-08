新冠疫苗｜許樹昌：港毋須引入國藥疫苗　現有兩款疫苗已夠市民接種 (12:25)

衛生署昨調整新冠病毒確診者密切接觸者的檢疫安排，許樹昌今指出，衛生署採用較穩妥的做法，讓接種兩劑新冠疫苗滿14日並不涉變種病毒的密切接觸者，在檢疫中心隔離7天，再回家自我監察7日。他相信措施實行一段時間後，署方會檢視有關風險，如當中未有人在檢疫中心確診，不排除會再作調整。

衛生防護中心轄下科學委員會原建議，已完成接種兩劑新冠疫苗並不涉變種病毒的密切接觸者，可由目前隔離檢疫14日，縮短至7日家居檢疫，但政府最終要求這類人須在檢疫中心檢疫7日。

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