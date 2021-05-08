屯門時裝店掩飾無牌酒吧　警拘23人 (09:47)

凌晨1時許，屯門警區反三合會行動組特別職務隊突擊搜查屯門石排頭路一個工廈地舖單位，搗破一間以時裝店掩飾的無牌酒吧。探員即場拘捕48歲陳姓男負責人，涉嫌無牌售賣酒類飲品及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。另外，9男13女酒客，年齡介乎15至49歲，則涉嫌在無領取牌照的地方飲酒及違反限聚令，警員向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女正被扣查。

屯門反黑組主管莫湛豐表示，涉事單位面積約1500呎，其中約500呎空間用作擺放時裝，店舖後方約1000呎空間則為無牌酒吧，店內亦有一個隱藏閣樓，警方在拘捕行動中發現6人匿藏於閣樓，並用棉被遮蓋身體，企圖避免警方發現。莫湛豐指出，單位高度設防，店門及街道均安裝閉路電視，單位牆壁有隔音棉，當負責人見到陌生面孔於店外等候或徘徊，會立即鎖上木門及鐵閘，警方行動時需要爆破。

調查相信酒吧已經營3個月，白天單位經營時裝批發生意，晚間至清晨時分則變為無牌酒吧。酒吧由黑幫操縱，酒客與店主熟稔，部分酒客為黑幫人等或其朋友，酒吧收費為200元6支酒。行動中警方檢獲498支烈酒及啤酒，總市值約2萬元，並檢獲影音器材。