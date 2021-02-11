新冠肺炎｜變種病毒患者曾到訪4地點納強制檢測　16學校爆上呼吸道感染須強檢【附名單】 (09:00)

任何在2021年4月29日曾身處以下地點逾一小時的人，須於5月10日或之前接受檢測：

．柴灣環翠道11號興華廣場

．柴灣柴灣道233號新翠商場

任何在2021年5月1日或5月2日曾身處以下地點逾一小時的人，須於5月10日或之前接受檢測：

．中環德輔道中19號環球商場（只包括商場）

任何在2021年5月2日曾身處以下地點逾一小時的人，須於5月10日或之前接受檢測：

．中環遮打道皇后像廣場花園

任何在2021年4月24日至5月7日期間，曾身處以下地點逾兩小時的人，須於5月10日或之前接受檢測：

．筲箕灣筲箕灣道155號譽‧東地下蒙特梭利國際學校

．薄扶林大口環道19號協康會綜合服務大樓2樓-4樓協康會慶華中心

．沙田隆亨邨學心樓101-108號地下香港保護兒童會賽馬會學心幼兒學校

．九龍慈雲山慈愛苑停車場頂層路德會沙崙堂幼稚園暨幼兒園（慈愛分校）

．沙田美田邨美滿樓地下救世軍中原慈善基金幼稚園

．大埔安埔里2號新興花園地下明雅中英文幼稚園

．旺角西海富苑海韻閣天主教明我幼稚園（奧運校）/天主教明我幼兒園

．沙田馬鞍山恒安邨恒月樓地下保良局馮梁結紀念幼稚園

．元朗達輝徑華健大廈1樓B、C及D座天純幼稚園

．沙田顯徑邨迦密愛禮信小學

．深水埗石硤尾街58號聖方濟各英文小學

．大角嘴大角嘴道150號中華基督教會基全小學

．元朗錦田錦田公立蒙養學校

．屯門良景邨保良局方王錦全小學

．葵涌石排街11號石籬天主教小學

．天水圍天耀邨第1期伊利沙伯中學舊生會小學

其他較早到期的強制檢測公告

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