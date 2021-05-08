新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:30)

本港周五（7日）新增3宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（5月1日至7日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。5月7日報道：港增3確診1宗源頭不明 華大基因男員工確診 住辦公室一個月
○九龍城
中華商場 華苑茶餐廳
○深水埗
西九龍中心 薩莉亞意式餐廳
○荃灣區
荃威花園商場
○元朗區
形點I 金田家
○中西區
華商會所大廈 譚仔雲南米線
資料來源：衛生防護中心（截至5月7日）
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