港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (09:30)

本港周五（7日）新增3宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（5月1日至7日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。5月7日報道：港增3確診1宗源頭不明 華大基因男員工確診 住辦公室一個月

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