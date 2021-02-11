竹篙灣多名檢疫者腹瀉　中心一度停供飯盒　市民獲新飯盒後形容「似係人食」 (22:48)

接受檢疫的Maggie表示，周三晚（5日） 被送往竹篙灣檢疫中心，第一餐吃雞肉甘筍飯，昨晚（6日）吃粟米肉粒長通粉，惟今早6時「肚痛痛醒咗」並腹瀉，其後吃烚蛋及餃子，「一食完即刻再屙」。Maggie曾向衛生署醫生求助，惟因腹瀉屬新型冠狀病毒病徵，醫生詢問她需否入急症室，她拒絕，醫生建議她「屙清再觀察」。她續道：「後來可能太多人call佢，衛生防護中心幾個鐘後再打畀我，仔細問我食過乜，調查一下」。另一居民黎小姐吃過雞肉飯後亦出現腹瀉，她發現運載膳食的貨車寫有「丹尼食品有限公司」。另一檢疫者王先生稱，此前因感到飯菜太難吃，未有進食太多，無出現腹瀉。當取得另一承辦商的飯盒後，他形容終於「似係人食」。

本報曾致電該食品公司查詢是否供應飯盒予竹篙灣檢疫中心，職員表示並非負責該範疇，會轉達查詢予相關同事，暫未有回覆。本報致電該公司另一個電話，無人接聽。衛生署表示，若外判承辦商服務質素未能達標，會嚴肅跟進，並按合約條款作出適當處理。