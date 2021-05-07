伯嘉士大廈住戶控訴檢疫21天如煉獄　完成隔離始改政策批做法不公 (21:25)

首批因變種新型冠狀病毒而需隔離的佐敦伯嘉士大廈住戶，21天檢疫期今日（7日）凌晨屆滿，晚上8時後，居民陸續獲安排登上旅遊巴返回住所。有居民形容21天的隔離生活猶如煉獄，批評政府在他們完成檢疫後，才公布其他大廈居民如檢測結果呈陰性可離開檢疫中心，日後如大廈有變種病毒個案其他居民亦不用隔離，認為自己猶如成為白老鼠，做法「好唔公平」。
伯嘉士大廈65歲居民何女士，過去21天與丈夫在竹篙灣同房隔離，她控訴21天被困僅約100呎的房間很難捱，隔離營的膳食亦十分差，例如意粉、通粉「黐埋一嚿」，稱「咁大個女未食過啲嘢咁難食」，入住首天已經想逃離隔離營，認為「坐監仲好過」。她說，有專家稱變種病毒的潛伏期或較長，她為此擔心得出現脫髮，需吃安眠藥才能睡。
何女士稱，丈夫上月初已完成接種兩劑新冠疫苗，由於他患糖尿病，隔離期間一直腳痛但並無足夠止痛藥，只能夠臥牀，何女士表示，上周曾致電政府熱線1823，詢問丈夫在此情況下能否提早離開隔離營，當局回覆稱不容許。
於伯嘉士大廈前舖後居經營舞蹈室的何女士稱，隔離期間手停口停，同住的兒子、媳婦不能上班，孫子又不能上學，過去21天一直不敢與家人訴苦，擔心會影響他們的心情。
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