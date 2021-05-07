八旬教車師傅撞斃途人　官斥駕駛態度極自私惡劣 (20:00)

辯方求情稱，案發時82歲黃啟綿（現年83歲）於1972年考到教車牌照，他年邁仍教車掙錢，是替逝去女兒照顧其家庭，而被告當日從副駕駛座爬過司機位時撞到手掣，及後遇上「死火」，才釀成意外。法官沈小民質疑說法與案情不脗合，因警方驗車後證實客貨車運作正常，而從片段可見被告「完全控制到架車」，他撞倒私家車後沒停低，更避開前方地盤的障礙物再衝向行人過路處，只顧自己而罔顧他人生命安全，直斥其駕駛態度非常自私、「非常非常之差劣」。

案情指出，去年1月2日，被告教授學生駕駛客貨車後，學生按他指示將車停泊在一私家車位便下車。被告遂從副駕駛座爬到司機位，其間車震了一下，且煞車燈熄滅。他沿茶果嶺道西行駛去，惟車頭撞倒前方私家車的車尾防撞槓，他隨即衝前，下斜坡時突然右轉往安全島，撞倒正過路的兩名男途人，最終撞上行人路上的樓梯後才停下。林建榮（53歲）送院搶救後不治，鄭福強（46歲）則手部擦傷等。

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