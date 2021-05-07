入境處搗破黑工偽證集團　女骨幹成員判囚16個月 (19:21)

入境處於2019年底展開「獵途」行動，搗破一個黑工偽證集團，拘捕27人，包括3名骨幹成員，其中一名女骨幹成員被控4項串謀製造虛假文書，今日（7日）被裁定罪成判入獄16個月。案件為入境處首次發現利用速遞公司由內地快遞偽造身分證抵港，亦是近5年拘捕人數最多的涉及黑工偽證案。
助理首席入境事務主任（調查）黎永基表示，2019年12月根據線報，有兩份由內地速遞來港文件藏有3張偽造身分證，入境處隨即部署監控派遞，惟收件人多次更改收件地址及取消派送，改為自行到取。因收件人行動致事件更可疑，入境處遂派員到深水埗及北角的原有收件地址搜查，拘捕數名懷疑黑工及檢獲偽造身分證，其後在他們手機通訊軟件發現黑工涉及偽證集團。
入境處經3個月跟進調查後搗破一個偽證集團，先後拘捕12男15女，大部分已罪成，被判囚1星期至32個月不等。相信偽證集團透過手機通訊程式招攬有意來港當黑工的內地人，以一條龍方式安排偽證、培訓、搵工、住宿等，每人付近兩萬元人民幣，主要從事洗碗、廚房及雜工。
黎永基稱，檢獲的偽證質素差劣，欠缺防偽特徵，市民或僱主只要細心觀看及作真假對比，即可辨別。市民如對證件真偽有任何懷疑，可致電入境處尋求協助。
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