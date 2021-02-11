新冠肺炎｜豪峰、映灣園、康怡花園菲傭　新冠病毒基因與變種印裔男100%相同 (19:10)

本港出現南非變種新型冠狀病毒傳播鏈，理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒團隊最新的病毒基因排序發現，鰂魚涌康怡花園菲傭（個案11793）及薄扶林豪峰菲傭（個案11797），與居佐敦伯嘉士大廈印裔男（個案11643）、東涌映灣園菲傭（個案11773）和僱主的10個月大女嬰（個案11774）的病毒基因100%相同。蕭傑恒向本報表示，基因排序的結果印證了流行病學調查，印裔男與豪峰及康怡菲傭存有關連。
至於東涌菲傭的女僱主（個案11792）的病毒基因與其他個案亦高度相似，但多了一個突變，蕭傑恒指出，這顯示她是傳播鏈中較後期被感染，可能是第三、四代傳播的個案。至於荃威花園菲傭（個案11971），則由於病毒量太少未能做基因排序。
衛生防護中心周三（5日）公布調查發現，印裔男與其女友人（個案11672）曾在4月13日在柴灣興華（二）邨豐興樓聚會；其後該聚會3名參加者於4月18日在深水埗福榮街37號的家中，與映灣園、康怡花園、豪峰菲傭聚會。
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