新冠肺炎｜豪峰、映灣園、康怡花園菲傭　新冠病毒基因與變種印裔男100%相同 (19:10)

至於東涌菲傭的女僱主（個案11792）的病毒基因與其他個案亦高度相似，但多了一個突變，蕭傑恒指出，這顯示她是傳播鏈中較後期被感染，可能是第三、四代傳播的個案。至於荃威花園菲傭（個案11971），則由於病毒量太少未能做基因排序。

衛生防護中心周三（5日）公布調查發現，印裔男與其女友人（個案11672）曾在4月13日在柴灣興華（二）邨豐興樓聚會；其後該聚會3名參加者於4月18日在深水埗福榮街37號的家中，與映灣園、康怡花園、豪峰菲傭聚會。

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