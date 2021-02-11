新冠肺炎｜港增3確診1宗源頭不明　華大基因男員工確診　住辦公室一個月 (17:36)

1宗源頭不明個案（個案11801）：

．29歲男子，無病徵，為華大基因員工，在華大基因大埔工業村化驗所2樓工作，過去一個月因工作忙碌在寫字樓住宿，最後上班日期5月5日，5月4日到元朗安興街流動檢測站檢測呈陽性，不帶有變種病毒株；5月2日檢測陰性，3月20日及4月10日接種兩劑復必泰疫苗

．患者負責行政工作，會到華大的社區檢測中心和流動採樣站巡視，包括分流和登記工作。過去兩星期曾到元朗東社區會堂、土瓜灣體育館、東涌公園足球場的流動採樣站、屯門兆麟社區會堂、機場一號客運大樓離境大堂檢測中心，及屯門建生社區會堂

．患者曾到訪食肆：元朗形點I期金田家、土瓜灣華苑茶餐廳、大埔墟麥當勞、屯門錦會芳大家樂、東薈城牛氣、屯門手作餃子專門店、屯門一粥麵、荃新天地太興、荃新天地譚仔三哥

．患者早前初步確診後被送往北大嶼山醫院，入院後採樣呈陰性，抗體亦是陰性。衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，臨牀上估計患者屬感染個案，由於他已接種疫苗，保護作用令病毒非常短暫和低

1宗輸入個案（個案11802）：

．22歲印尼籍女外傭，無病徵，4月4日乘搭CX798航班由印尼抵港，4月4日至24日在油麻地海景絲麗酒店檢疫，在機場、第12日、第19日三次採樣樣本均為陰性

．患者完成檢疫後前往大埔林村放馬莆一間村屋，與僱主一家五口居住；4月28日強制檢測陰性，5月5日再到大埔太和體育館強制檢測呈陽性，CT值高數值為38，暫未知是否涉及N501Y變種病毒株，入院後檢測結果為不確定，抗體呈陰性

．患者離開檢疫酒店後，主要逗留僱主家中，4月24日到長沙灣入境處3樓、佐敦薈美邦醫學體檢中心、大埔廣場馬太菲傭見中介。其僱主家人，以及入境處部分職員列密切接觸者，送往檢疫。歐家榮表示，患者CT值高，加上入院後採樣結果呈不確定，初步界定為輸入個案，估計患者抵港前已染疫和康復，今次可能是復陽。

1宗與其他個案相關的確診個案（個案11800）：詳見：印裔男同住女友母親確診 住興華邨豐興樓 兒子一家三口涉深水埗褔榮街聚會須檢疫

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