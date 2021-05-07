上環衝突暴動案　12辯方大律師申請換官　稱主審法官陳仲衡有表面偏頗 (18:37)

辯方於兩天前提出申請撤換法官，控辯雙方先後提交書面陳辭，今日聆訊時由首被告的代表大律師關文渭，代表申請一方陳辭。陳官聽畢陳辭後，押後案件至下周一（10日），屆時他會就換官申請作出裁決。

關文渭指出，是次申請並非指控法官有實際偏頗，而是有表面偏頗，他形容申請是十分困難，法官要「元神出竅」，離開法官位置，站在公眾席的角度去考慮申請。

關文渭稱有3項理據，包括陳官過早拒絕和否定辯方的抗辯理由；在盤問證人期間對多名辯方大律師作嚴厲批評，例如指控大律師違反專業操守；以及在交流時挖苦和嘲諷辯方大律師。關文渭強調，申請是經深思熟慮後作出，非輕率的決定，亦並非在審訊最後階段的策略性申請。

有辯方大律師在庭外表示，陳官審訊期間稱辯方大律師「拖時間」；又在辯方大律師剛開始盤問證人時出言打斷，並說「無意思，唔使問啦」。

上環衝突暴動案 相關報道：

上訴庭裁「伙同犯罪」適用暴動案裁決 上環暴動案脫罪被告 申上訴終院許可（4月29日）

暴動集結案 不在場可入罪 上訴庭裁「伙同犯罪」原則適用 涵蓋「家長車」網上宣傳（3月26日）

上環衝突暴動案 上訴庭裁不在現場者亦可入罪 「共同犯案」概念適用（3月25日）