無業男轉售收集包變賣涉盜竊被捕　大律師：不理解警方邏輯 (17:42)

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察范俊業表示，近日有人於深喉唾液樣本收集包的不同派發點，大量索取收集包，並透過網上平台轉售圖利，索價25至50元不等。

范俊業稱被捕男子自5月初在港鐵太子站內，以多張八達通大量索取收集包後，再於不同社交媒體及交易平台出售，相信已向逾20人售出逾90個收集包。警方於被捕男子家中搜獲53個未使用的樣本收集包、19張八達通及4部手提電話，他目前仍被扣查。

范俊業稱太子站內樣本收集包派發機旁邊設有告示牌，標明每人限取一個，形容被捕人大量囤積樣本收集包為轉售圖利，明顯違反政府派發收集包的原意，警方認為他「不誠實地挪用政府財物」，故以盜竊罪拘捕。被問及市民囤積收集包不作出售有否違法，范俊業稱囤積收集包是自私行為，亦有違政府派發原意，但是否違法則需視乎有誠實意圖，又稱購買者如明知該收集包是贓物，有機會觸犯處理贓物罪。

大律師陸偉雄表示，政府派發收集包有政策漏洞，沒有設法例限制每人可取數量及限制轉售，獲取者成為免費物品的主人後，自然可自由轉讓或丟棄，難言「不誠實」取得財產，坦言不理解警方邏輯。他稱警方目前雖然已拘捕該男子，但可能僅屬姿態，對律政司會否正式提控，以及法庭會否定罪則拭目以待。