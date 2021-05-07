無業男轉售收集包變賣涉盜竊被捕　大律師：不理解警方邏輯 (17:42)

警方揭發有人在拍賣網出售用作檢測新型冠狀病毒的深喉唾液樣本包圖利，昨日（6日）在太子以盜竊罪拘捕一名55歲無業男子，他大量囤積樣本收集包，違反政府派發原意，屬「不誠實地挪用政府財物」。但大律師稱不理解警方邏輯，對律政司會否正式提控及法庭會否定罪拭目以待。
網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察范俊業表示，近日有人於深喉唾液樣本收集包的不同派發點，大量索取收集包，並透過網上平台轉售圖利，索價25至50元不等。
范俊業稱被捕男子自5月初在港鐵太子站內，以多張八達通大量索取收集包後，再於不同社交媒體及交易平台出售，相信已向逾20人售出逾90個收集包。警方於被捕男子家中搜獲53個未使用的樣本收集包、19張八達通及4部手提電話，他目前仍被扣查。
范俊業稱太子站內樣本收集包派發機旁邊設有告示牌，標明每人限取一個，形容被捕人大量囤積樣本收集包為轉售圖利，明顯違反政府派發收集包的原意，警方認為他「不誠實地挪用政府財物」，故以盜竊罪拘捕。被問及市民囤積收集包不作出售有否違法，范俊業稱囤積收集包是自私行為，亦有違政府派發原意，但是否違法則需視乎有誠實意圖，又稱購買者如明知該收集包是贓物，有機會觸犯處理贓物罪。
大律師陸偉雄表示，政府派發收集包有政策漏洞，沒有設法例限制每人可取數量及限制轉售，獲取者成為免費物品的主人後，自然可自由轉讓或丟棄，難言「不誠實」取得財產，坦言不理解警方邏輯。他稱警方目前雖然已拘捕該男子，但可能僅屬姿態，對律政司會否正式提控，以及法庭會否定罪則拭目以待。