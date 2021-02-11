中年漢涉性侵繼女被控9項非禮及強姦等罪　控方：曾逼繼女看成人影片模仿動作叫聲 (18:55)

現年57歲的被告，被控3項非禮罪、3項強姦罪、2項向16歲以下的兒童非禮罪及一項未經同意下作出的肛交罪。控罪指稱，被告於2015年9月1日至2019年2月7日，分別在廣東省汕尾市某單位及香港土瓜灣某單位，非禮、強姦及與女童X肛交。X為被告的繼女，現年14歲。

控方開案陳辭稱，被告於2011年認識了X的生母Y，兩人2012年結婚。此後X及Y居於汕尾市的單位，在港居住的被告不時到內地探望兩人。2015年9月，被告趁Y不在時摸胸非禮X，令X不愉快。2016年7月，被告又趁Y不在家，只得X的表妹在客廳時，將X拉進房中強姦。

2017年8月，X及Y取得單程證來港，居於被告在土瓜灣的居所，此後被告不時趁Y不在家或沖涼時，便會非禮X、要求X替他口交，甚至強姦和肛交，其中口交的次數多達20多次。控方另指出，被告有一次強姦X前，向X播放成人影片，要求她模仿片中的動作及叫聲。

2019年2月，被告一家先後回內地過年，在Y未抵達時，被告在內地居所摸X的胸部，X立即透過通訊軟件QQ告訴表姐Z。隨後Y抵步，3人當晚同牀共枕，翌晨被告在牀上再摸X的胸部，X告訴身旁的Y，揭發事件。各人回港後，被告於同年3月3日被捕，他在警誡下稱「我冇做過，我都想搞清楚件事」。案件下周一（10日）續。

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