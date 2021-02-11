新冠肺炎｜印裔男同住女友母親確診　住興華邨豐興樓　兒子一家三口涉深水埗褔榮街聚會須檢疫 (16:34)

1宗與其他個案相關的確診個案（個案11800）：

．67歲家庭主婦，居柴灣興華（二）邨豐興樓，無病徵

．患者女兒（個案11672）與從迪拜抵港的印裔男（個案11643）同住，故該家庭主婦於5月5日被列為密切接觸者，當時有輕微發燒，被送往那打素醫院急症室留醫，入院後採樣呈陽性，帶有N501Y及E484K變種病毒株，CT值高數值為34，抗體呈陽性

．患者另一兒子、即個案11672的哥哥、兒子女朋友、孫子在4月9日至5月1日，曾到豐興樓與她同住，上述3人被列密切接觸者，被送往檢疫中心，暫未有化驗結果

．3名密切接觸者於4月18日曾邀請幾名朋友在深水埗褔榮街37號家中開生日派對，其間有除口罩飲食。派對參加者包括早前確診的薄扶林豪峰菲傭（個案11797）、鰂魚涌康怡花園菲傭（個案11793）、東涌映灣園菲傭（個案11773）。衛生署早前已要求褔榮街37號大廈居民強制檢測

．患者的兒子、兒子女友及孫子被送往檢疫，包括其兒子工作場所中環置地太子2樓Oliver's the Delicatessen的員工，以及兒子女朋友工作場所中環置地廣場中庭3樓Urban Bakery Works的員工

衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，印裔男（個案11643）現時仍在港。

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