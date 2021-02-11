隔離檢疫｜完成接種新冠疫苗密切接觸者檢疫縮至7天　涉變種病毒個案檢疫14天 (20:44)

至於不涉及變種病毒個案的密切接觸者，檢疫期由14天減至7天（當局下午曾提及可配合電子監察作家居檢疫，晚上發稿時指出7天檢疫於檢疫中心進行）；另在與確診個案最後接觸日起計的第5天，進行深喉唾液樣本測試。完成7天檢疫後，於第12天在社區檢測中心進行強制檢測。

涉及變種病毒個案的密切接觸者，須符合以下3個條件：

．證明完成接種新冠疫苗及已過14天*

．於檢疫第1天，以及與確診個案最後接觸日起計的第7天和第12天，取樣本檢測呈陰性

．接受新冠病毒抗體測試，結果呈陽性

不涉及變種病毒個案的密切接觸者，須符合以下3個條件：

．證明完成接種新冠疫苗及已過14天*

．檢疫首天取呼吸道樣本，經PCR檢測呈陰性

．接受新冠病毒抗體測試，結果呈陽性

*註：曾感染新冠病毒而距離出院日期不超過9個月；如已超過9個月但已接種首劑科興或復必泰疫苗，並在接種後已超過14天，可視為符合條件。

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