隔離檢疫｜完成接種新冠疫苗密切接觸者可7天家居檢疫　涉變種病毒個案檢疫縮至14天 (15:44)

政府今午（7日）就最新檢疫安排舉行記者會，宣布完成接種新型冠狀病毒疫苗者（即接種兩劑後再過14天）檢疫期可縮短。衛生防護中心總監林文健表示，涉變種新型冠狀病毒個案的密切接觸者，檢疫期由21天縮短至14天，其後作7天自我監察，並在第19天到社區檢測中心強制檢測。至於不涉及變種病毒個案的密切接觸者，檢疫期由14天減至7天，並可配合電子監察作家居檢疫。
涉及變種病毒個案的密切接觸者，須符合以下3個條件：
．證明完成接種新冠疫苗及已過14天
．於檢疫第1、7、12天取樣本檢測呈陰性
．接受新冠病毒抗體測試，結果呈陽性
不涉及變種病毒個案的密切接觸者，須符合以下3個條件：
．證明完成接種新冠疫苗及已過14天
．檢疫首天取呼吸道樣本，經PCR檢測呈陰性
．接受新冠病毒抗體測試，結果呈陽性
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