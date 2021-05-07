教育局擬訂明若干時間內不考慮釘牌教師註冊申請 (14:39)

楊潤雄稱，為讓學校採取較為一致的做法，會綜合過往學校懲處失德教師的安排，與辦學團體及學校分享一些個案及學校實施的懲處，期望協助辦學團體為屬校訂定相關指引。他又說，會於下學年開始為所有註冊教師每3年進行一次全面的刑事紀錄查核。

教育局向立法會提交的文件列出多宗教師違犯專業操守的個案分析，新民黨葉劉淑儀表示，局方應研究有關失德教師的背景，包括其年齡及學歷等，研究為何教師有如此「扭曲的價值觀」。楊潤雄表示認同，將花時間研究個案，包括教師曾接受什麼教育，個案是否有區份之分。至於早前公布被取消註冊的官校教師，楊潤雄稱局方尚未完成對學校管理層的調查。

自由黨張宇人稱，教育人員專業操守議會早年已提出修改教育專業守則，禁止教師政治渲染，惟2017年遭教協阻撓，批評是「師師相衛」。多名議員亦於會上批評教協，質疑教協縱容失德教師，要求教育局認真審視。楊潤雄稱，操守議會正審視教育專業守則，「再細緻做過一個」。至於教協方面，他說，教協為教師工會，不是教育局附屬的單位，但如有團體影響學校教育，定必會指出其錯誤及制止。

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