23歲燈光師涉與13歲女童非法肛交受審 (13:45)

報稱燈光師的杜銘鎮（23歲）被控2019年3月3日，在天水圍某大廈的樓梯，與13歲的Y非法肛交。被告另被控一項企圖與16歲以下女童非法性交罪。

控方開案陳辭指出，事主患有輕度智障，智商程度為68分。她於2019年2月經朋友介紹下認識被告，被告當時知悉事主的年紀，事主則視被告為普通朋友。至案發當日，被告、事主，以及事主的朋友X一同外出，X其後離開學琴，被告和事主則前往事主的住所，並在大廈後樓梯吸煙。

控方稱，被告其後主動吻事主，以及多次試圖拉開對方的褲鍊。被告後來成功脫下事主的褲子，並與事主非法肛交。被告曾觸摸事主的胸部，並問對方「如果我哋兩個人一齊會點呀」。控方形容，事主當時正月經來潮，被告則沒有使用安全套。

控方續稱，事主因被告聲稱「識人多」而一度不敢報警。警方至同月21日拘捕被告，被告在警誡下稱「我係識得Y，但我絕對冇搞過佢，更加唔會同佢肛交。」聆訊下周一（10日）續。

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