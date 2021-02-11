胡志偉獲高院批准短暫保釋　出席父親喪禮　官讚律政司有同情心　理解懲教署立場 (15:23)

胡志偉今早出庭時面容憔悴，多名親友到庭旁聽支持。開庭前，葵青區議會主席單仲偕向胡志偉揮手，並握拳隔空打氣，胡志偉微笑點頭。

胡志偉提訊期間一直表現平靜，得悉結果後心情激動，散庭後中氣十足地大叫「感謝大家！」，旁聽者則高呼「撐住呀」。胡志偉太太表示不接受訪問，僅稱「多謝關心」。

胡志偉由大律師陳偉彥代表，律政司由高級檢控官羅天瑋代表。案件由《港區國安法》指定法官杜麗冰負責。

胡志偉早前因涉煽惑他人參與七一前後遊行被檢控，他原已交出特區護照和回鄉證，惟因民主派初選案被控違反《港區國安法》時，透露自己仍管有BNO護照，涉違保釋條件，1月還押至今。

律政司：基於人道理由同意在指定時間內獲保釋

律政司一方表示，雙方經過商討後，律政司基於人道理由，加上考慮到被告進一步的陳述和承諾，決定同意被告在指定時間內獲保釋。律政司一方強調，今次決定不代表被告適合保釋外出，律政司只是因應今次的特殊情況作出安排，亦無意挑戰或評論懲教署的做法和決定，形容署方事前進行多次實地考察。

法官杜麗冰聞言讚揚律政司的做法「富有同情心（very compassionate）」，同時對懲教署的立場表示理解，形容署方採用視像方式奔喪的建議，源於有人號召支持者到場，引致高程度的保安風險，批評支持者的做法反而對被告構成不利。

杜官最終批准胡志偉在指定時間內保釋，保釋條件包括：是次喪禮以私人形式進行；只有部分家人可以出席；被告不得與無關的人溝通；以及被告奔喪的時間、地點和路線必須保密。

官撤限制報道命令

多間傳媒機構在聆訊結束後，向法庭申請剔除報道限制。杜官一度拒絕剔除，至兩小時後改稱，經再三考慮後，決定批准有關申請。

除了胡志偉，吳敏兒原定今向高等法院申請保釋，惟申請方表示，昨日（6日）才收到控方的文件，申請方不可能索取指示。法庭將案押後至5月28日再訊。

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