新冠肺炎｜深水灣泳灘納強制檢測　10學校爆上呼吸道感染須強檢【附名單】 (09:01)

任何在2021年4月23日至5月6日期間，曾身處以下地點的人，須於5月9日或之前接受檢測：

出現初步確診個案的工作場所

．大埔工業邨大富街16號華大基因健康科技（香港）有限公司

任何在指定日期曾身處以下地點的人，須於5月9日或之前接受檢測：

早前涉N501Y變種病毒株的本地確診個案的密切接觸者曾到訪的地方

．深水灣泳灘（4月25日或5月1日）

第二次檢測

．東涌富東街6號富東廣場（包括富東街市）（4月9日至4月29日）

．青衣青綠街5號聖多默宗徒堂（4月11日或4月18日）

．東涌文東路55號文東路公園（4月11日、4月18日或4月25日）

．東涌健東路1號映灣坊1樓22-23號舖Fusion（4月12日或4月16日）

．東涌健東路1號映灣園悅濤軒第11座（4月16日至4月29日）

任何在2021年4月23日至5月6日期間，曾身處以下地點逾兩小時的人，須於5月9日或之前接受檢測：

．馬灣珀麗路8號啟思幼稚園及幼兒園（馬灣）

．天水圍天恒邨恒健樓地下B及C翼仁濟醫院明德幼稚園

．深水埗元州街123號寶血幼稚園（深水埗）/寶血幼兒園

．屯門屯門巿地段338號第16區翠寧花園雅麗斯英文幼稚園暨幼兒園

．鑽石山龍蟠苑商場KG 01號舖永樂創新英文幼稚園

．天水圍天河路6號地下仁濟醫院林李婉冰幼稚園/幼兒中心

．筲箕灣愛東邨愛平樓地下香港東區婦女福利會幼兒園

．將軍澳尚德邨尚禮樓4樓平台A、B及C翼將軍澳循道衛理幼稚園

．葵涌石蔭邨石蔭商場平台B及C單位主蔭幼稚園

．粉嶺和鳴里2號基督教粉嶺神召會小學