新冠肺炎｜涉變種個案群組深水埗福榮街37號強制檢測　居民昨已見人搬走憂播毒 (19:30)

衛生署人員今午5時許在大廈接走3名成人及一名手抱嬰兒。民政事務總署亦在大廈門口設立登記站，提醒居民檢測及登記完成檢測的居民資料。不少市民下樓始知須檢測，匆忙趕去檢測站。

附近大排檔「小菜王」負責人說，福榮街37號平日有10多名南亞裔人出入，但不知是否前往同一單位，他不見有大群人聚會。他說，「小菜王」有逾50張屬C類食肆（即員工已全部接種最少一針新冠疫苗、顧客用安心出行、可營業至午夜12時）的6人枱，母親節有一半枱已被訂座，但大廈出現確診個案後，他預計大批人取消訂座，慨嘆「難得開返食肆，開始（生意）好返啲，接近母親節應該生意好，現時應該無啦」。被問及會否調整食肆分區，他認為有變種病毒個案曾在附近聚會，「無論如何分區，都無人嚟食」。

福榮街37號巴基斯坦裔居民文仔表示，昨晚已見有人搬走，擔心當中若有人染疫，病毒已擴散至不同社區。文仔說家中有兩名幼童，暫未知一家人會否搬走，「擔心唔嚟啦」，但已預約接種疫苗保障自己。居於該大廈劏房的越南裔居民Chan說，低層較多劏房，他住的劏房是一劏4伙，雖有點擔心，但「想搬都無得搬」，「無錢呀，唔通搬去天橋底瞓？」

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