黎智英及壹傳媒兩高層涉欺詐案　明年3月中開審 (19:54)

代表控方的律政司高級檢控官張卓勤稱，警方國安處去年到壹傳媒大樓及被告住所搜查，本案將依賴該些證物為案情一部分，得悉辯方已就搜查是否合法等入稟高院，有關爭議是由國安法指定法官審理。

控方又稱，預計本案審訊時將爭議證物能否呈堂，屆時若非由指定法官審理，處理根據《港區國安法》下檢取的證物的呈堂性時會令該法官感到為難，甚至違反國安法規定。

惟法官陳廣池稱，指定法官只會審理《港區國安法》列明的4類罪行及現行法例中涉危害國家安全的罪行，本案涉及的是《盜竊罪條例》的欺詐罪，「牌面」並不涉國安法，又稱證物能否呈堂與國安法不能混為一談，若控方認為舉證有困難便要作取捨，「而唔係將指定法官職責發大咗喎」。

另代表黎智英的資深大律師陳政龍申請撤銷黎智英在本案的保釋，餘下兩名被告周達權和黃偉強獲准繼續保釋。