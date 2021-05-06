檢疫母哺乳獲提供小型雪櫃　3歲子功課留校需用平板電腦 (20:29)

林先生表示，當局今日凌晨4時許曾致電，當時他與家人已入睡，早上再下樓詢問撤離情況，約11時獲安排乘旅遊巴前往檢疫中心。他說，檢疫中心職員起初得知他太太餵哺母乳，沒於房間提供雪櫃，只稱泵奶後可將母乳交託職員，由職員儲存在其他雪櫃，有需要再將母乳轉交他們，惟他質疑，太太每隔4小時便需餵一次奶，有時亦須於深夜餵奶，職員難以負荷，檢疫中心其後為他們安排了一個小型雪櫃。

林先生說，與太太合共帶了3個行李箱、一個大背囊及一個大手提袋，才能帶備基本物資，如尿片、奶粉等，惟3歲兒子所有功課都在學校，他需要額外為他帶備書本、平板電腦等；他又說，現時物資暫時能夠應付正常生活所需，他亦獲告知可於每天兩個特定時段，託朋友轉送補給物資至隔離營。

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