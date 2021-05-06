中三生藏索帶等控管物品圖毁財產　胞兄︰託被告帶索予父親園藝用 (17:45)

被告為現年16歲的男學生，控罪指出，他於去年5月27日在荃灣沙嘴道294號外管有3包膠索帶。

警員陳啟立供稱，當日清晨他與隊員在沙嘴道一帶高姿態巡邏，約6時半，他看到兩名身穿校服的男生來回踱步，看到警察後突然加速行走，他覺得可疑遂上前截停二人，並在被告的背包搜出戰術頭盔、護目鏡、防毒面罩、生理鹽水及膠索帶等物品。他問被告物品有何用途，被告說「我冇嘢講」，他隨即拘捕被告。

案件被裁定表證成立，辯方傳召被告的胞兄作供。現年32歲的胞兄任職烹飪班導師，他供稱案發前一日，弟弟到他位於葵涌的工作室幫忙收拾物品，其間他將裝修用剩的3包索帶交給弟弟，吩咐他拿回家給父親，因父親在家中花園種植經常會用到索帶。當晚兩人工作至深夜，弟弟於是在工作室留宿，至翌日清早回校上課。

聆訊明（7日）續，辯方將作結案陳辭。

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