女經理激光筆照警眼一秒囚3個月　上訴刑期得直改囚7星期 (16:15)

上訴人郭麗芬（29歲），被裁定前年8月10日在尖沙嘴彌敦道與加連威老道交界襲擊警員朱冠強罪成。

上訴方提交一段新影片，欲證明被告並非如警員朱冠強所述，曾兩度用激光筆照射警方防線各約30秒。法官李運騰在判辭指出，新影片顯示其中一次綠光出現的經過，當時在上訴人身處的人群當中，雖然沒有人在30秒內連續地用綠色光照向警方，但可見有人斷斷續續地照射，此與朱冠強的描述「鐳射光維持了30秒」脗合，而30秒據上文下理理解只是一個大約時間。

李官續稱，新影片無損朱冠強供稱，因上訴人是附近唯一綠色光源而可在現場辨別她的說法。另基於舊有證據，李官同意原審裁判官的裁決，上訴人是有預謀出現，並非路人，並接納朱冠強是因現場混亂而弄失涉案激光筆。

對於上訴方表示朱冠強在庭上供稱被綠光照射到眼睛的秒數，與書面供辭有出入，李官不認為這是重要分岐，並指出證供重點在於朱冠強曾提及頭部被一道綠光照射，影響視線，並令他流眼水，而此點朱冠強在庭上及書面的說法始終一致，故駁回被告的定罪上訴。

刑期上訴方面，李官稱本案發生前警方和示威者本可和平散去，但上訴人突然以激光筆照射警員，此挑釁行為不單是明知故犯，更可能再挑起事端，引起他人效法，故認為上訴人無事生非，不能期望會得到法庭的同情，而且由不認罪至定罪上訴均可見她無悔意。不過李官認為，以本案的案情而言，警員被襲時間整短無受傷，原本判刑屬過於嚴峻，故改判監禁7星期。

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