DSE 2021｜有歷史科考生避選中港題目　有考生稱不擔心再現DQ試題風波 (15:18)

考生黎同學表示，擔心會發生上年取消試題事件，故選題時特別小心，傾向選答歐洲史的試題。她解釋，擔心作答時會寫下「佢哋覺得很有矛盾的point（論點）」，故盡量保持中立，「書寫咩我就寫咩」。她說在卷二沒有選中國及香港的題目作答，反而選了世界歷史及國際聯盟的題目，「我都比較驚，佢一DQ咗（題目），我就好大影響」。

考生劉同學表示，不擔心會再發生DQ試題風波，不過自己亦沒有選擇涉及中國經濟發展的題目，稱題目涵蓋範圍較廣，「又要講文革，又改革開放」，自己不太熟悉。

因應新型冠狀病毒疫情，考評局精簡試題，考生只須於卷一的4題「歷史資料題」中選3題作答。試題一涉及「20世紀上中葉的香港」，並引用歷史書材料，問考生1930年代香港和內地關係，以及1900至1941年間香港經濟發展；試題二要求考生從資料推論1980年代深圳經濟發展的特徵及1978年中國經濟現代化的因素。其餘試題則問及第一次世界大戰與和平協議，以及冷戰期間美蘇關係。至於卷二，考生須從7題論述題選兩題作答，有試題要求考生「評估辛亥革命和五四運動在1911至1937年間中國現代化上的意義」。

DSE 2021 相關報道：

中文科｜教師：閱讀卷譯本「翻譯工夫不錯」易理解 寫作卷考題較淺 (4月29日)

中文科｜閱讀卷首引外國作家作品譯本 考生稱試題較以往容易 (4月29日)

英文科｜閱讀及寫作卷開考 考生稱議題貼近生活整體較去年易 (4月27日)