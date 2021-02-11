黃之鋒岑敖暉袁嘉蔚梁凱晴六四維園非法集結判囚4至10月　官：公然違法抱政治信念無悔意 (13:51)

辯方早前求情指出，六四燭光晚會自1990年開始定期舉行，當日集會沒有暴力或破壞財物的事件出現，被告沒有鼓勵或煽惑他人作出有關行為，當日的角色被動，集會對公眾帶來的不便亦不顯著。惟陳官反駁，黃之鋒和岑敖暉均為政治人物，其所作所為帶有政治目的，袁嘉蔚和梁凱晴亦是區議員，形容他們當日站在一起、拍攝團體照，甚至透過社交媒體宣傳自己身處集會的行為，顯示他們並非淹沒在人群之中。法官認為，他們當日身分特殊，有預謀和故意犯案，公然違抗法律。

官：2萬人聚維園足球場阻交通 防疫措施不能開脫罪責

法官表示，雖然《基本法》賦予集會和示威自由，但有關權利並非絕對，即使辯方求情表示，被告因應新型冠狀病毒疫情而保持社交距離和戴口罩，辯方仍忽略本案的重要因素，即涉案集會為未經批准集結，參加者當時的防疫措施不能開脫他們的罪責，形容被告和其他參加者的作為，只是展露出他們比其他人享有更多自由；當日大批群眾在維園聚集的情況，亦會引致健康隱患等風險。陳官又稱，當日有2萬人聚集在足球場內，不難看到他們對交通及其他人造成的阻礙。

官稱案發時港受社會動盪衝擊 「特別日子」辦活動有風險

陳官表示，香港於2019年經歷社會動盪，雖然本案於2020年6月發生，但社會當時、甚至現在仍承受社會動盪帶來的衝擊和影響，法庭不能低估當中風險，形容集會情緒可以變得高漲，不法分子可乘機煽惑和鼓勵暴力行為，尤其一些在「特別日子」舉行的活動，認為有關情況同屬潛在風險。

陳官說，觀乎本案的證據，認為被告認罪屬明智的決定，但同時認為他們抱持政治信念和理想，沒有悔意，只會獲得認罪的減刑折扣，亦不會考慮判處社會服務令。

黃之鋒圍警總案保釋期間犯案須加刑 屢犯者新舊案刑期分期執行

陳官指出，黃之鋒共有6次案底，當時因2019年8月包圍警總一案獲保釋，惟保釋期間干犯本案，認為有關情況屬加刑因素，遂以15個月為量刑起點，判其入獄10個月，同時因黃之鋒屬屢犯者，而下令將本案刑期，與他目前正在服刑的刑期分期執行。

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