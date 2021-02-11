收藏家葛師科墮倫敦金騙案追討3.36億　一被告不遵令披露資產藐視法庭囚半年 (13:45)

原告為葛師科，被告涉及11人及6間公司。被裁定藐視法庭的被告為陳亮行，他今日到庭並自行應訊。

原告一方表示，被告已將自己涉及的1500萬元轉至其他地方，原告追查款項至被告的銀行戶口後，未能再查到去向，而被告從無道歉或盡自己責任披露個人資產，因此認為即使被告今日願意履行責任，亦不應給予太多時間，例如只緩刑一星期。

被告說，對於沒呈交誓章及沒按責任披露相關資料，而令法庭及原告認為他蓄意藐視法庭，自己「都冇說話好講」，但解釋他曾找律師代為呈交誓章及代表出庭，只是未能負擔龐大律師費，導致失去法律代表，也趕不及呈交誓章，就此感到抱歉。

法官黃國瑛稱，交誓章並不複雜，被告亦不需聘律師出庭代表他，質疑被告的律師費何以龐大。被告僅回應當時律師沒告訴他有此方法。

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