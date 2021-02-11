24民主派涉六四非法集結　黃之鋒囚10個月　岑敖暉囚半年　袁嘉蔚、梁凱晴囚4個月 (10:59)

黃之鋒（24歲）、岑敖暉（27歲）、袁嘉蔚（27歲）和梁凱晴（26歲）承認2020年6月4日，在維多利亞公園無合法權限或辯解下，明知而參與未經批准集結。

公眾身處法庭「騷動」 官：這裏有規矩，沒有人可以凌駕法律

法官陳廣池宣讀判刑理由前特別提到，本案上次完結後，他離開法庭時聽到庭內有「嘈吵的騷動」，當中有人呼喊口號，亦有人「被煽動下」附和。陳官說，他需要提醒所有人，他們並非身處公眾大堂，而是身處法庭內，形容「這裏有規矩，這裏有習俗，這裏有慣例，沒有人可以凌駕法律」，「沒有人可以比其他人享有更大程度的自由，法律面前人人平等」，又說有關說法是老生常談，但所有人均需要服從。

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