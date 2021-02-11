黃之鋒六四非法集結案判囚10個月　岑敖暉袁嘉蔚梁凱晴囚4至6個月失區議員資格 (10:59)

根據《區議會條例》第24條，若民選議員當選後被判囚逾3個月，即喪失擔任議員的資格，意味本案當中，本身為區議員的岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴，均會喪失區議員資格。

黃之鋒（24歲）、岑敖暉（27歲）、袁嘉蔚（27歲）和梁凱晴（26歲）承認2020年6月4日，在維多利亞公園無合法權限或辯解下，明知而參與未經批准集結。

公眾身處法庭「騷動」 官：這裏有規矩，沒有人可以凌駕法律

法官陳廣池宣讀判刑理由前特別提到，本案上次完結後，他離開法庭時聽到庭內有「嘈吵的騷動」，當中有人呼喊口號，亦有人「被煽動下」附和。陳官說，他需要提醒所有人，他們並非身處公眾大堂，而是身處法庭內，形容「這裏有規矩，這裏有習俗，這裏有慣例，沒有人可以凌駕法律」，「沒有人可以比其他人享有更大程度的自由，法律面前人人平等」，又說有關說法是老生常談，但所有人均需要服從。

陳官宣讀判刑理由期間，一名坐在公眾席的女子突然大喊「objection（反對）」。陳官隨即表示，他完全理解有人不服決定、甚至有情緒，但他們身處法庭，必須尊重司法機構和法治。陳官對該女子說，她大可在庭外宣洩情緒，但法律並非為她而設，「希望你記住，香港幾乎有800萬人，希望你不要破壞大家珍而重之的法治」，又稱假如她繼續作出有關行為，法庭將要求保安或警員記錄她的姓名，考慮會否控告她藐視法庭。

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