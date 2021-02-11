新冠肺炎｜置地廣場、置地太子等3處涉變種病毒患者納強制檢測　13學校爆上呼吸道感染須強檢【附名單】 (23:30)

任何在2021年4月15日至5月5日期間，曾身處以下地點的人，須於5月8日或之前接受檢測：

涉及N501Y變種病毒株本地確診個案及其密切接觸者曾到訪的地方

．中環皇后大道中15號置地廣場中庭3樓322號舖Urban Bakery Works

．中環遮打道10號置地太子2樓201-2號舖Oliver's the Delicatessen

．深水埗福榮街37-39號

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任何在2021年4月22日至5月5日期間，曾身處以下地點逾兩小時的人，須於5月8日或之前接受檢測：

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

．鰂魚涌英皇道856號君豪峰商業發展項目1樓學之園幼稚園（君豪峰）

．觀塘瑞和街71號地下至3樓聖公會聖巴拿巴堂幼稚園

．大嶼山大澳龍田村第2期幼稚園座地下KG01室佛教張梅桂幼稚園

．沙田廣源邨廣榕樓地下九龍城浸信會禧年幼稚園

．粉嶺欣盛苑商場KG01號舖香港宣教會優質幼兒學校

．粉嶺馬適路3號綠悠軒商場2樓1-10號舖香港五常法幼稚園暨國際幼兒中心

．中環皇后大道中99號中環中心地下香港基督教女青年會戴翰芬幼兒學校

．元朗錦繡花園市中心D及E座1樓基督教宣道會錦綉幼稚園及幼兒學校

．深水埗南昌邨南昌社區中心5樓竹園區神召會南昌康樂幼兒學校

．元朗水邊圍邨湖水樓15-20號地下聖公會聖馬提亞堂幼兒學校

．粉嶺嘉盛苑嘉明閣地下保良局戴蘇小韞幼稚園

．九龍塘森麻實道3及3號A地下及1樓及森麻實道22號地下至1樓耀中國際學校

．屯門興富街3號保良局志豪小學

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