新冠肺炎｜染變種病毒佐敦男女、3菲傭兩聚會參加者重疊　梁子超倡檢視聚會大廈傳播風險考慮撤離 (22:42)

至於有聚會參加者在麵包店和超市工作，梁子超說，這些工作或接觸較多人，但若顧客與職員沒有特別親密接觸、逗留時間不長，相信風險不高。

梁子超稱，患者沒理由忘記近期聚會，質疑有人蓄意隱瞞，促請政府檢控所有隱瞞者，「要以儆效尤，這樣的（隱瞞）行為很容易觸發第五波疫情」。

他續稱，當務之急是追蹤兩個聚會所有出席者名單，聚會者在社區逗留時間長，或已將病毒傳出社區，政府要繼續為外傭等高危群組強制檢測，亦要大幅增加樣本瓶派發數目，以免高危者要網購樣本瓶。

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