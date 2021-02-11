新冠肺炎｜染變種病毒佐敦男女、3菲傭兩聚會參加者重疊　梁子超倡檢視聚會大廈傳播風險考慮撤離 (22:42)

衛生防護中心追蹤發現，早前確診感染新型冠狀病毒並驗出變種病毒、居於佐敦的印度裔男子（個案11643）和女友人（個案11672），曾到柴灣興華（二）邨豐興樓親友家中聚會；柴灣聚會的其中3人，之後又和3名近日確診、同樣驗出變種病毒的菲傭（個案11773、11793、11797）聚會。呼吸系統專科醫生梁子超建議，要檢視兩個聚會的大廈是否有風險因素，如渠管、天井有否可能傳播病毒，若有傳播風險，大廈居民或要撤離；若沒高危因素，則應要求居民做兩次強制檢測。
至於有聚會參加者在麵包店和超市工作，梁子超說，這些工作或接觸較多人，但若顧客與職員沒有特別親密接觸、逗留時間不長，相信風險不高。
梁子超稱，患者沒理由忘記近期聚會，質疑有人蓄意隱瞞，促請政府檢控所有隱瞞者，「要以儆效尤，這樣的（隱瞞）行為很容易觸發第五波疫情」。
他續稱，當務之急是追蹤兩個聚會所有出席者名單，聚會者在社區逗留時間長，或已將病毒傳出社區，政府要繼續為外傭等高危群組強制檢測，亦要大幅增加樣本瓶派發數目，以免高危者要網購樣本瓶。
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