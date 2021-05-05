廚師「大三罷」堵路攜激光筆囚8月　官：激光筆可供他人使用加重案情 (22:22)

辯方求情指出，被告甄偉安（50歲）的背景報告內容正面，他一直供養母親和胞妹，負起家庭責任。

針對在公眾地方造成阻礙罪，裁判官黃士翔表示案發時正值社會運動高峰期，被告聯同其他示威者聚集堵路，隨時發生衝突和釀成危險。不過，黃官認為示威者當時除了高聲叫囂，沒有其他非法行為，故判被告監禁一個月。

至於在公眾地方管有攻擊性武器罪，黃官表示被告被搜出3支激光筆，其中一支激光筆在激光產品分類屬最高的第4級，可引起火災；其餘兩支為第二高的3B級，會令眼部受傷。黃官認為沒有證據顯示被告將激光筆交予他人使用，考慮到整體案情，判囚8個月。被告面對的兩罪同期執行，總刑期為8個月。

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