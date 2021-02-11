女粉絲恐嚇蔡卓妍兼塗鴉大屋囚3周緩刑一年　官稱被告對答如流拒接納智商僅12歲 (22:10)

被告趙凱怡（31歲），無業，被控去年2月24日在筆架山道6號屋外損壞一塊木板，並於去年3月2日或之前某日向石恆聰及蔡卓妍，威脅令石恆聰胞妹石佩藍之財產及筆架山道6號屋損壞，並意圖使他們受驚。

辯方指出被告患有亞氏保加症，其智商等同12歲少女，並非有意圖犯案。裁判官葉啓亮認為，被告與警方的錄影會面對答如流，在庭上作供亦無溝通問題，認為其身體狀況不影響她的意識和行為；加上證人石佩藍的保鑣事發前曾勸喻被告離去，被告揚言「我有亞氏保加症，我有白卡，你阻止唔到我」，可見被告懂得分辨是非，其行為亦非搗蛋或惡作劇。

葉官指出，辯方不爭議被告曾寫下涉案字句，而被告承認是希望蔡卓妍回應訴求，認為被告在不同時間留言絕非一時衝動，遂裁定罪成。葉官基於證人的受驚程度及案情嚴重，判被告監禁3星期，緩刑12個月，同期執行。

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